Grupo que invadiu quartel da PM no Mato Grosso teria fugido para Santana do Araguaia, no Pará

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) estaria prestando apoio no caso, confirma Secom/MT (Foto:Reprodução de Native News Carajás).

O grupo fortemente armado que empreendeu um ataque contra o quartel da Polícia Militar do Mato Grosso (PM/MT) e contra uma empresa de transportes de valores, na cidade de Confresa (MT), próximo ao Pará e ao Tocantins, teria fugido em direção à cidade de Santana do Araguaia, no sul paraense – é o que informa o site Native News Carajás, segundo a Secretaria de Segurança Pública do MT (Sesp).

O site diz, ainda, que forças da Polícia Militar, incluindo o Batalhão de Operações Especiais (Bope), estão se deslocando para região.

Pouco depois, a Secretaria de Comunicação do Mato Grosso (Secom/MT) publicou, em atualização oficial, que o grupo fugiu em direção a uma reserva indígena, mas não chegou a detalhar a localidade, e informa que a Sesp está recebendo apoio na Polícia Federal e também das secretarias de Segurança dos estados que fazem divisa com Mato Grosso, sendo eles Pará, Tocantins e Goiás;

O ataque aconteceu na tarde de domingo, quando um grupo portando armas de fogo, como fuzis, invadiu a cidade de Confresa (MT), a 1.160 km de Cuiabá. Eles atacaram o quartel da PM e roubaram mais armamentos para, em seguida, explodir o muro de uma empresa de transporte valores, que seria supostamente o alvo principal da quadrilha. Até uma viatura do Corpo de Bombeiros foi alvejada por disparos.

Vídeos e áudios da ação que circulam pela internet mostram os criminosos atirando para todos os lados e instaurando medo nos moradores. Em uma filmagem, os criminosos aparecem ao redor de um carro preto disparando atirando com fuzis para cima. Outra gravação mostra um forte estrondo. “Foi uma granada”, diz um rapaz. “Estão roubando a Brinks. O tiroteio está doido”, diz o outro que filma a cena.

Segundo o Coronel Noelson, em fala concedida ao Native News Carajás, após roubarem o armamento do quartel, o grupo foi até a sede da empresa de transporte de valores. A empresa afirmou que os criminosos não conseguiram roubar dinheiro, pois a explosão atingiu apenas a parte da frente, não afetando a parte onde fica o cofre. Após o ataque, os bandidos fugiram em comboio, atirando para o alto. Durante toda a ação, uma pessoa teria sido atingida por um disparo, mas foi socorrida e levada para um hospital da cidade, onde não corre risco de morte.

A redação integrada de O Liberal está em contato com as forças de segurança do Pará e Mato Grosso para mais informações sobre o caso.

LEIA TAMBÉM:Criminosos armados com fuzis invadem base da PM,roubam armas e explodem empresa de transporte de valores no MT

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O liberal em 10/04/2023/16:25:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...