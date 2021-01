​Itaituba entra em novo decreto de situação de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (13) de forma retroativa a 1º de janeiro e tem validade até 30 de junho de 2021. O decreto anterior foi iniciado em 14 de abril passado e válido até 31 de dezembro de 2020.

You May Also Like