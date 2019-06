Por ciúmes, mulher agride esposo com facão

(Foto:Reprodução)-Ocorrência foi registrada no município de Itaituba

Uma mulher foi presa em flagrante acusada de espancar com um facão o companheiro. A motivação da agressão física seria ciúmes. A ocorrência foi registrada no começo da manhã desta terça-feira, por volta de 7h, no município de Itaituba ,oeste paraense. Isabel Souza teria batido no marido Francisco de de Assis da Silva, na residência onde o casal mora, no bairro da Floresta.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para conter a agressora. Ao chegar no local, os policiais encontraram Isabel distribuindo “lapadas” de facão nas costas de Francisco, seu esposo. Eles teriam discutido por ciúmes. Na delegacia da localidade, a vítima chorou e pediu que a mulher fosse solta.

Por: Portal 24 horas news e O Liberal

