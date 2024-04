A Corregedoria do TJ. Os 04 Servidores. O Diário da Justiça. Os PADs e a Sindicância

Em portarias publicadas no Diário da Justiça desta segunda-feira,15, já disponível no site do TJE do Pará, o desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, corregedor geral de justiça do estado do Pará, instaurou Procedimentos contra 04 serventuários do Tribunal. Veja abaixo os nomes:

Antônio Oscar Demétrio –Oficial Titular do Cartório do 2º Ofício de Tucuruí – Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) – apurar os fatos narrados nos autos nº 0001584-75.2024.2.00.0814-PJECor;

Silvia Greyce Pinho de Carvalho, lotada na Comarca de Novo Progresso – Sindicância – apurar os fatos narrados nos autos nº0001644-48.2024.2.00.0814-PJECor;

Adailton de Lima Souza – Oficial de Justiça – Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) – apurar os fatos narrados nos autos nº 0001657-47.2024.2.00.0814-PJECor;

Mara Roseane Barros de Queiroz Marques – Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) – a fim de apurar os fatos narrados nos autos nº 0001686- 97.2024.2.00.0814-PJECor

