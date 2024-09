Adolescente de 15 anos filha de brasileiros desaparece nos EUA; família pede ajuda

Cartaz divulgando o desaparecimento de Amanda Caldeira, jovem de 15 anos filha de brasileiros que sumiu nos EUA • Reprodução/Redes sociais

Amanda Caldeira mora em Harrison, a 15 km de Nova York, e foi vista pela última vez em 28 de agosto.

Uma adolescente filha de brasileiros está desaparecida nos Estados Unidos desde o dia 28 de agosto.

Amanda Caldeira, de 15 anos, vive com sua família na cidade de Harrison, em Nova Jersey, e foi vista pela última vez embarcando em um trem e saindo em Jersey City, a cerca de 10 km de casa.

Desde então, a jovem não retornou e foi dada como desaparecida na tarde do mesmo dia pela mãe, Lucelia Santos.

Em seu perfil no Facebook, Lucelia pede ajuda e diz que a filha sofre de asma.

Em um dos posts, ela diz ter recebido um trote e pediu que isso não aconteça novamente. “Alguém com uma voz jovem me ligou e fez uma brincadeira terrível. Eu quase tive um ataque do coração, minha pressão arterial subiu”, relatou.“Não achem que isso é brincadeira, eu estou sofrendo. Ela pode estar em perigo”, suplica a mãe no post.

A cidade de Harrison tem pouco menos de 20 mil habitantes e fica a 15 km de Nova York.

O departamento de polícia de Harrison instaurou uma investigação para encontrar Amanda, descrita como “hispânica de pele clara”, de cabelos pretos longos, medindo aproximadamente 1,50 m e pesando entre 40 e 45 kg.

Ela estava vestindo uma camisa bege, calça jeans e mochila preta. A jovem frequenta Jersey City, segundo a família.

Amanda não havia sido encontrada até a última atualização desta matéria.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2024/08:30:44

