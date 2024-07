adolescente é atropelado por ônibus 2 segundos após furtar celular de idoso e morre em SP

Adolescente é atropelado por ônibus segundos após furtar celular de idoso e morre em SP | Foto: Reprodução)-

Caso aconteceu na manhã desta sexta (19), na Lapa, Zona Oeste da capital. Adolescente, que tinha 17 anos, encaminhado ao Hospital da Brasilândia, mas não resistiu.

Um adolescente de 17 anos foi atropelado por um ônibus segundos após furtar o celular de um idoso de 71 anos na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, nesta sexta-feira (19). Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Brasilândia, mas não resistiu e morreu. A cena foi registrada por câmeras de segurança .

Nas imagens, é possível ver o idoso com o celular no ouvido;

O adolescente observa, para ao lado da vítima, toma o aparelho num rápido movimento e corre;

No momento da fuga, no entanto, o assaltante não percebe que um ônibus passava na rua;

Atingido pelo veículo, que não conseguiu frear a tempo, ele foi parar debaixo do coletivo;

Entre o momento em que ele pega o celular e é atropelado, se passam apenas 2 segundos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa), que requisitou perícia e exames ao Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a SPTrans informou que a ocorrência envolveu um ônibus que operava na linha 8043/10 Hab. Turística – Lapa, da Santa Brígida. A empresa registrou um boletim de ocorrência.

Fonte: g1 SP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/07/2024/07:52:28

