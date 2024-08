Ao 17 anos, paraense vence bullying e se torna Miss Teen

Natasha se prepara para representar o estado no Miss Teen Nacional Brasil 2024, no final de agosto. | Fotos: Jorge Malheiro e Fernando Pinheiro

Natasha Barbosa, 17 anos, foi coroada Miss Teen Nacional Pará 2024, inspirando jovens com sua história de superação e determinação.

Já imaginou vencer o bullying e se tornar uma inspiração para milhares de mulheres? Essa é a história de Natasha Barbosa, jovem talentosa que superou as adversidades e conquistou a coroa de Miss Teen Nacional Pará 2024, a jovem aos 17 anos se destacou pela beleza, inteligência e compromisso social, e com isso, se tornou um ícone de inspiração para muitos jovens, mostrando que, com dedicação e determinação é possível alcançar grandes sonhos.

Natasha Barbosa, é natural de Ananindeua e sempre teve uma paixão pela moda e pela arte de representar seu estado com orgulho. Sua jornada no mundo dos concursos de beleza começou aos 15 anos, e desde então, Natasha tem se dedicado intensamente para aprimorar suas habilidades e se destacar em competições de nível estadual e nacional.

Superação

Ao longo de sua trajetória, transformou uma experiência dolorosa em uma fonte poderosa de inspiração para outras jovens. Tendo sofrido bullying por seu biotipo esbelto, Natasha encontrou força em sua própria resiliência e determinação, emergindo como um exemplo de superação e autoconfiança.

Hoje, como Miss Teen Nacional Pará 2024, ela utiliza sua plataforma para encorajar outras jovens que enfrentam desafios semelhantes, mostrando que a verdadeira beleza vem de dentro e que cada obstáculo pode ser transformado em um degrau rumo ao sucesso. Natasha acredita firmemente que compartilhar sua história pode empoderar outras jovens a abraçarem suas singularidades e a perseguirem seus sonhos com coragem e determinação.

Sua vitória é um reflexo de sua personalidade multifacetada, que combina inteligência, empatia e uma vontade inabalável de fazer a diferença.

Próximos Passos

Como Miss Teen Nacional Pará 2024, Natasha Barbosa se prepara agora para representar o estado do Pará no concurso Miss Teen Nacional Brasil, que acontecerá em Fortaleza no dia 31 de agosto, onde competirá com candidatas de todo o país. Natasha está determinada a levar consigo a rica cultura e a diversidade do Pará, mostrando a todos a força e a beleza de sua terra.

Natasha Barbosa é um exemplo vivo de que sonhos podem se tornar realidade com esforço e paixão.

Confira o ensaio de Natasha:

Fonte: DOL

