Apagão no Banpará: MP abre investigação e pede que consumidores prejudicados registrem reclamações

Foto: Reprodução | Nesta quinta-feira, 23, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) por meio do 3º Promotor de Justiça do Consumidor, Alexandre Batista dos Santos Couto Neto, instaurou inquérito civil em resposta ao consumidores do Estado, para apurar possíveis prejuízos causados à coletividade ocasionados pela paralisação dos serviços do Banco do Estado do Pará (Banpará), instituição administrada pelo governo do Pará.

O apagão sem precedentes ocorreu entre os dias 12 e 15 de agosto, durando mais de 72 horas, o que prejudicou correntistas e também, beneficiários de programas sociais, que ficaram impossibilitados de movimentar suas contas e investimentos, além de interromper o funcionamento dos serviços bancários prestados à toda a população paraense.

A Promotoria de Justiça pede aos consumidores que tenham sofrido algum tipo de prejuízo em razão da paralisação dos serviços do Banpará que registrem suas reclamações pelo email: 3pjconsumidor@mppa.mp.br

Servidores do Banpará anunciaram nesta quarta (21), uma greve com início no próximo dia 2. Segundo a Associação de Funcionários do Banco do Estado do Pará- AFBEPA, a proposta de reajuste oferecida de 5% não condiz com os “lucro recorde” alcançado pelo banco nos últimos meses.

Fonte: Ponto de Pauta e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2024/08:01:35

