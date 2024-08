Estão abertas as inscrições para o concurso dos Correios na área de medicina e segurança do trabalho

Foto: Reprodução | São ofertadas 33 vagas e cadastro reserva; provas ocorrem em 13 de outubro

Os Correios abriram, nesta quarta-feira (7), as inscrições de seu concurso público para provimento de vagas na área de medicina e segurança do trabalho.

“A recuperação da empresa passa pelo resgate da dignidade e pela valorização das pessoas que trabalham nos Correios, sem perder de vista a sustentabilidade da estatal. A contratação de pessoas é uma medida essencial para que a empresa possa corresponder às novas demandas da sociedade e do mercado”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico. Interessados têm até o dia 8 de setembro para fazer a inscrição. Para participar do concurso, é necessário o pagamento da taxa no valor de R$ 70,00.

A aplicação das provas está prevista para o dia 13 de outubro e a divulgação do resultado final para o dia 20 de novembro. A expectativa dos Correios é realizar as primeiras contratações ainda neste ano.

A primeira fase será constituída de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda fase, de comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

O concurso irá destinar 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararem negras (pretas ou pardas), nas condições previstas no edital, disponível no site dos Correios. Confira os cargos e o salário inicial:

– Técnico de Segurança do Trabalho Júnior – Salário inicial: R$ 3.672,84;

– Enfermeiro do Trabalho Júnior – Salário inicial: R$ 6.583,54;

– Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior – Salário inicial: R$ 6.872,48;

– Médico do Trabalho Júnior – Salário inicial: R$ 6.872,48.

Concurso nível médio e superior – Já o processo para contratação da banca para realização do concurso nacional de nível médio e de nível superior dos Correios segue em andamento. A previsão é ter dois editais – um para nível médio (cargo Agente de Correios) e outro para nível superior (cargo Analista de Correios).

Confira abaixo o cronograma previsto para a realização do concurso:

Agosto – Contratação da banca;

Setembro – Edital do concurso;

Dezembro – Início das contratações.

A realização do concurso público é um dos compromissos assumidos pela atual gestão e resulta do esforço conjunto da empresa e das representações sindicais dos Correios. Além disso, é uma medida de fortalecimento da estatal, que foi retirada da lista de privatizações pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro dia de governo.

Os, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, são uma empresa pública moderna, com a missão de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios. Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do País, a estatal possui a maior infraestrutura logística da América Latina: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 87 mil empregadas e empregados diretos. Para mais informações, acesse:

Fonte: Correios e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2024/09:31:11

