Aposta do Pará acerta quina e fatura R$ 18 mil na Mega-Sena

Na noite desta terça-feira, 21 de janeiro, o sorteio do concurso 2818 da Mega-Sena não teve ganhadores com as seis dezenas sorteadas, acumulando o prêmio em R$ 10 milhões para o próximo sorteio, que ocorrerá na quinta-feira, 23 de janeiro. Os números sorteados foram: 07, 10, 12, 15, 25 e 47.

Embora ninguém tenha acertado os seis números, 88 apostas acertaram 5 números e cada uma levou para casa um prêmio de R$ 18 mil. Um desses acertos foi realizado em uma lotérica de Belém.

Como Funciona

A Mega-Sena é a loteria mais famosa do Brasil, oferecendo prêmios milionários para quem acerta 6 números entre os 60 disponíveis. No entanto, é possível ganhar prêmios também ao acertar 4 ou 5 números. Para participar, o apostador deve marcar de 6 a 20 números no volante da Mega-Sena.

Você pode escolher seus números manualmente ou optar pela Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente para você. Além disso, pode participar de múltiplos sorteios consecutivos utilizando a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00, e você pode aumentar suas chances de ganhar marcando mais números, com o preço da aposta subindo conforme o número de escolhas.

Caso não haja acertadores em qualquer faixa de premiação, o valor acumulado é transferido para o próximo sorteio. Não se esqueça de conferir seu bilhete após cada sorteio, pois os prêmios têm um prazo de 90 dias para serem retirados, após o qual o valor é destinado ao FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

