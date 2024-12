Árvore de Natal gigante pega fogo no centro de Manaus

Foto: Reprodução | A estrutura fazia parte da decoração contratada pela Secretaria de Cultura do Amazonas.

Uma árvore de Natal com 23 metros de altura pegou fogo no centro de Manaus, na tarde da última quinta-feira, 19. A estrutura fazia parte da decoração contratada pela Secretaria de Cultura do Amazonas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. O fogo teria sido causado por um curto-circuito, informou o Corpo de Bombeiros. O incidente ocorreu no sistema elétrico das luzes que compõem a decoração e ninguém se feriu.

Inaugurada no início do mês, a árvore fica ao lado do Teatro Amazonas, um dos principais pontos turísticos e históricos de Manaus

A Secretaria de Comunicação do Estado do Amazonas, informou que o serviço de reparação começou nesta sexta-feira, 20, e deve ser concluído até domingo, 22.

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2024/09:48:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com