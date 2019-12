Athletico-PR melhora no segundo tempo e vence o Santos na arena

O Athletico-PR venceu o Santos por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, na Arena da Baixada, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Marco Ruben.

O Peixe fez primeiro tempo melhor, mas viu o Furacão voltar diferente do intervalo. Ruben abriu o placar aos dois minutos da etapa final. A situação piorou para o Alvinegro com a expulsão de Luan Peres, aos 23. A saída de Evandro ainda no primeiro tempo por problema muscular prejudicou o desempenho santista.

Bruno Guimarães, Marco Ruben e Marcelo Cirino se despediram da torcida. Bruno vai para o Atlético de Madrid (ESP), enquanto os atacantes não renovarão o contrato.

O Athletico, classificado antecipadamente para a Libertadores da América por causa do título da Copa do Brasil, sobe para a quarta colocação, com 63 pontos. O Santos, com 71, segue na vice-liderança.

O Athletico-PR terminará o Brasileirão diante do Avaí, na Ressacada. O Santos receberá o campeão Flamengo, na Vila Belmiro. As partidas ocorrerão no domingo, às 16h (de Brasília).

O JOGO

Athletico-PR e Santos fizeram jogo de muita marcação e poucas chances criadas. O Peixe começou e terminou melhor a etapa final, mas pecou no último passe. Enquanto isso, Everson não foi exigido.

A melhor oportunidade do Alvinegro ocorreu com Eduardo Sasha, em finalização cruzada sem força depois de passe de Soteldo. Jean Mota e Diego Pituca também assustaram de fora da área.

O Athletico só ofereceu algum perigo quando pressionou Everson e os defensores santistas. O time de Jorge Sampaoli insistiu em não dar chutão e obteve êxito na maior parte dos lances.

SEGUNDO TEMPO

E depois de passar a etapa inicial inteira sem fazer Everson trabalhar, o Athletico foi letal na primeira chegada. Rony cruzou, Marco Ruben se antecipou a Aguilar e cabeceou bonito para abrir o placar aos dois minutos.

O Santos não demorou a responder. Soteldo cruzou bonito e Marinho acertou a rede, mas pelo lado de fora, no quinto minuto. Na sequência, porém, o Athletico se ajustou e o Peixe ficou travado no meio-campo. A saída de Evandro ainda no primeiro tempo se mostrou uma má opção de Sampaoli. A situação piorou ainda mais aos 23, quando Luan Peres recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O Athletico-PR aproveitou a vantagem numérica, se defendeu bem e não foi ameaçado até o minuto final. 1 a 0 para os donos da casa.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)04/12/2019 20:13

