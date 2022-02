Batalhão de Polícia Rodoviária recupera 18 motos roubadas, no Pará

Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária recuperaram 18 motos roubadas em Baião, no Pará (Divulgação/ BPRv)

No total, os agentes fiscalizaram 79 motocicletas. Os veículos roubados foram levados para a delegacia

Equipes da Polícia Militar recuperaram 18 motocicletas roubadas no município de Baião, no nordeste paraense. A operação foi realizada, na manhã de sábado (12), por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), unidade que integra o Comando de Policiamento Especializado (CPE), em conjunto com o 32º Batalhão (32° BPM), que faz parte do Comando de Policiamento Regional IX (CPR IX). (As informações são do O Liberal).

Eles abordaram, ao todo, os condutores de 79 motocicletas. Todos os veículos com registro de roubo ou furto foram apreendidos, retirados de circulação e encaminhados para a Delegacia de Polícia do município. Os condutores também foram levados para a unidade policial, para a realização dos procedimentos administrativos adequados.

Jornal Folha do Progresso em 15/02/2022/

