Corpo é encontrado próximo ao aeroporto de Novo Progresso; família suspeita ser de mulher desaparecida

Foto: Reprodução | Nesta terça-feira, 7 de janeiro de 2025, um corpo foi encontrado nas proximidades do aeroporto de Novo Progresso. Uma funerária local foi acionada para realizar a remoção. De acordo com relatos preliminares, a vítima teria sido estrangulada com um fio de energia. No local, os restos mortais encontrados estavam em estado avançado de decomposição, restando apenas ossos.

Conforme relatos do delegado Francisco Adailson Cassimiro de Sousa reportagem Folha do Progresso, a suspeita inicial é de que o corpo pertence a Sandra Lima de 41 anos, que está desaparecida desde o dia 17 de novembro de 2024. Embora não foi confirmado ainda através de exames, familiares de Sandra relataram ter reconhecido por conta das roupas que a vítima usou no momento do desaparecimento e as características.

O corpo será encaminhado para a cidade de Itaituba, onde passará por exames periciais que poderão confirmar oficialmente a identidade e a declaração da morte.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, e mais informações serão divulgadas após a conclusão da perícia.

Matéria em atualização.

