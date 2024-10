Suspeito de envolvimento na morte de jogador do Remo é preso em Belém

Ricardinho foi cria do clube do Remo. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Além de ‘Ricardinho’, outras duas pessoas foram mortas durante ação criminosa em Marituba, na Região Metropolitana.

Um homem suspeito de envolvimento na ação criminosa que matou três pessoas, incluindo o jogador do Remo Ricardo Paiva, o ‘Ricardinho’, foi preso nesta quarta-feira (9), na Terra Firme, em Belém.

O crime ocorreu na noite da última segunda-feira (7), no bairro São José, em Marituba, na Região Metropolitana, quando um carro passou e um dos ocupantes fez vários disparos na direção das vítimas.

Além do atacante, que tinha 22 anos, dois homens identificados como Daivison Lucas da Silva Braga e Flávio de Jesus de Souza também foram mortos.

De acordo com a polícia, durante a prisão do suspeito, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foram apreendidas 60 petecas de cocaína. O dono do imóvel onde o homem foi localizado também foi detido.

Segundo moradores da área em que o triplo homicídio ocorreu, o crime estaria relacionado à rivalidade entre facções que atuam na Grande Belém. Na delegacia, o suspeito teria relatado que o jogador ‘Ricardinho’ não era o alvo do crime.

Na última terça-feira (8), um carro, que pode ter sido o veículo utilizado pelos criminosos, foi encontrado pela Polícia Civil (PC) e passou por perícia. De acordo com a corporação, o caso segue sob investigação, e qualquer informação que ajude nas apurações podem ser repassadas pelo disque denúncia, o 181.

Fonte: g1 Pará — Belém

