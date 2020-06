Brasil mantém segurança de recomendação sobre uso da cloroquina, diz Ministério da Saúde

A pasta modificou sua recomendação de uso da cloroquina para incluir gestantes e crianças entre os grupos com recomendação de uso da cloroquina (Foto:Diego Vara / Reuters)

O Ministério da Saúde se mantém seguro e tranquilo sobre a recomendação feita no mês passado de uso de cloroquina no tratamento de pacientes com sintomas iniciais da Covid-19, apesar de decisão de agência reguladora norte-americana de revogar o uso emergencial do medicamento contra malária para tratar a doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, afirmou uma secretária da pasta nesta segunda-feira.

De acordo com Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, a pasta inclusive modificou sua recomendação de uso da cloroquina para incluir gestantes e crianças entre os grupos com recomendação de uso da cloroquina na fase inicial da Covid-19.

A secretária criticou estudos citados pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) em sua decisão de revogar a autorização de uso emergencial da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratar pacientes da Covid-19, dizendo que são de “péssima qualidade”.

Segundo ela, estudos com qualidade metodológica levam tempo para ser realizados, e durante o enfrentamento a uma pandemia como a do novo coronavírus não se pode “perder tempo aguardando resultado de estudos”.

Por:Reuters

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...