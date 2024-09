Brasileiro tem que trabalhar 68,6 dias em média para comprar o iPhone 16 Pro

(Foto: Reprodução) – Quem mora no Brasil terá que trabalhar 68,6 dias em média para conseguir comprar o iPhone 16 Pro.

É o que indica uma nova pesquisa feita pela plataforma Picodi, que mostrou o país na terceira posição entre os 50 que mais requerem dias de trabalho dos usuários para poder comprar o novo celular da Apple.

Chamado de iPhone Index 2024, o levantamento faz referência ao modelo de 128GB e cita o tempo que seria necessário trabalhar para conseguir fazer a aquisição do smartphone. Dessa forma, o país tupiniquim é tido como um dos locais mais desafiadores para quem busca obter um dos modelos recém-lançados pela maçã.

Para fins de curiosidade, o Brasil ainda fica atrás das Filipinas, que aparecem em segundo lugar, com 68,8 dias e a Turquia, com 72,9 dias de trabalho necessários para obter o aparelho. Os resultados foram coletados por meio de uma comparação dos preços locais de iPhone 16 Pro com o salário médio mensal líquido de cada nação e dividindo por 21 (média de dias trabalhos em um mês).

Em comparação com o ano de 2023, houve um aumento 2 dias de trabalho no Brasil, já que o levantamento mostrou a necessidade de trabalhar por 66,6 dias. No ano anterior, o número chegou a ser ainda maior, com 74,2 dias. Por outro lado, a Suíça é o país onde se demora menos para comprar o novo iPhone 16 Pro de 128GB: 4 dias.

Os Estados Unidos, nesse caso, ficam em segundo lugar, com 5,1 dias. Nesse sentido, o estudo lembra que o preço anunciado de US$ 1.000 não leva em conta os impostos estaduais, que mudam de acordo com a região. Como resultado, o preço final do dispositivo se torna maior na maioria dos estados.

O Apple iPhone 16 Pro está disponível na Amazon por R$ 9.449. O custo-benefício é médio e esse é o melhor modelo nessa faixa de preço. Para ver as outras 63 ofertas clique aqui.

Fonte: Fabíola Sinimbú – Repórter da Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2024/10:39:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...