Caminhoneiro mata mulher a facadas em posto de gasolina no Pará

Peritos do Centro de Perícias Renato Chaves de Castanhal foram deslocados, na tarde desta quinta-feira (6), para fazer a remoção do corpo.

De acordo com informações iniciais de testemunhas, a mulher teria sido morta a facadas por um caminhoneiro. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

(Foto: Via WhatsApp) – Uma mulher foi morta em um posto de gasolina localizado na rodovia PA-320, entre os municípios de Castanhal e São Francisco do Pará, nordeste paraense, nesta quinta-feira (6).

