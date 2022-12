Campanha “Fique em Dia” oferece descontos de até 70% para clientes negociarem dívidas pendentes com as concessionárias da Aegea MT Norte

Que tal começar o ano novo no azul? Os consumidores com pendências nas contas de água e esgoto terão a oportunidade de negociar os débitos com parcelamentos, sem juros e multas por atraso e com a possibilidade de descontos no valor, dependendo do tempo da dívida, até o dia 23 de dezembro, por meio da Campanha “Fique em Dia” da Aegea MT Norte.

A negociação inclui descontos de até 70% no valor total dos débitos de acordo com a idade da dívida, além de parcelamentos em até 24 vezes e isenção de juros e multas, podendo o valor ser pago com cartão de crédito ou Pix. As negociações podem ser feitas através do telefone 0800 647 6060, que recebe ligação ou mensagem no WhatsApp, ou em uma das lojas de atendimentos dos 12 municípios da regional Norte.

Segundo o coordenador comercial da Aegea MT Norte, Tiago Anzilheiro, essa é uma oportunidade para os usuários que querem regularizar a situação com as concessionárias e continuar usufruindo dos serviços prestados pelas empresas. “A concessionária busca proporcionar aos clientes o melhor serviço para que os mesmos estejam em segurança financeira em virtude de tudo o que houve em decorrência da Covid-19, fazendo com que os clientes possam adimplir suas dívidas e iniciem o ano de 2023 sem contas pendentes à concessionária”, enfatizou.



Endereço e horário de funcionamento das unidades da Aegea MT Norte

Águas de Sinop – Rua Colonizador Ênio Pipino, 3585 – St. Industria

Atendimento – das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira

Águas de Sorriso – Avenida Porto Alegre 2735, Centro

Atendimento – das 8h às 16h, de segunda a sexta,

Águas de Vera – Avenida Padre Antônio, 1729 – Centro

Atendimento – das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira

Águas de Claudia – Rua José de Mesquita, 1493

Atendimento – das 7h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira

Águas de Matupá – Rua Seis, 351, Jardim das Flores

Atendimento – das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira

Águas de Peixoto – Avenida Itamar Dias, Centro

Atendimento – das 7h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira

Águas União – Rua Jabora, 34, São Luiz

Atendimento – das 7h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira

Águas Marcelândia – Rua Aruanã, 20, Centro

Atendimento – das 7h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira

Águas de Santa Carmem – Avenida Getúlio Vargas, 863, Centro

Atendimento – das 7h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira

Águas de Carlinda – Avenida Antônio Castilho, 156, Centro

Atendimento – das 7h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira

Águas de Guarantã – Rua dos Pequizeiros, 475, Centro

Atendimento – das 7h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira

Águas de Novo Progresso – Avenida Brasil, 981, centro

Atendimento – das 7h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/12/2022/07:05:53

