Carro cai de ponte em Turmalina e deixa cinco mortos por afogamento

(Foto:Reprodução) – Bombeiros conseguiram localizar, nesta segunda-feira (3), os corpos de cinco pessoas, entre elas uma menina de 9 anos, que morreram depois que o carro em que estavam caiu de uma ponte no final da tarde desse domingo (2), em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha.

O grupo voltava de um passeio quando o automóvel caiu da ponte e ficou submerso. Todos os ocupantes do veículo morreram. O Corpo de Bombeiros precisou fazer uma operação de resgate.

Testemunhas contaram à Polícia que chovia muito na região no momento em que o carro passava por uma estrada de terra e tentou desviar de um galho caído na pista. O motorista teria perdido o controle da direção, derrapado e caído da ponte.

Cerca de 50 moradores da região se deslocaram para o local do acidente. Bombeiros precisaram interditar a pista e pedir que os curiosos mantivessem distância enquanto o trabalho de resgate era realizado. (Com informações do hojeemdia.com).

Jornal Folha do Progresso em 04/10/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...