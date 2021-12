Casa pega fogo em Novo Progresso; Vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caminhão pipa da prefeitura, com ajuda de populares conseguiram conter as chamas, a estrutura da casa ficou destruída. Os pertences que estavam na residência foram destruídos pelo fogo. A relatos que a família está viajando que ninguém estava na residência.

O incêndio foi no final da tarde deste domingo, 19 de dezembro de 2021, no bairro Paraíso em Novo Progresso.

