Acidente deixa dois mortos e dois em estado grave no MT; motorista é detido por suspeita de embriaguez

Duas pessoas morreram e duas ficaram em estado grave após um acidente envolvendo uma Toyota Hillux e um Fiat Uno prata. O acidente ocorreu no quilômetro 233 da MT-320, nas proximidades do perímetro urbano de Carlinda (280 quilômetros de Sinop). As vítimas foram identificadas como Célia Regina Flores, 38 anos, e Ronaldo Batista Fernandes, 43.

Conforme o registro feito pela concessionária que administra a rodovia, a principal hipótese para o acidente é de que o Fiat Uno estivesse trafegando sentido Norte, quando acabou invadindo a pista contrária e batendo de frente com a caminhonete. Com o impacto, a Hillux saiu da pista e capotou.

As duas vítimas fatais estavam na caminhonete. Uma morreu ainda no local e outra faleceu durante o trajeto para uma unidade médica. Uma menina de 13 anos e outro ocupante do veículo foram socorridos e encaminhados para o hospital municipal de Carlinda. Ambos estão em estado grave.

O motorista do Uno escapou ileso do acidente e acabou detido pela Polícia Militar, por suspeita de embriaguez. Ele foi encaminhado para a delegacia municipal de Alta Floresta.

A pista chegou a ficar interditada para análise das circunstâncias da colisão por parte da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Os dois veículos envolvidos no acidente foram removidos do local e o tráfego foi liberado.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). A funerária Luz e Vida informou que Célia Regina será velada e sepultada em Sinop, nesta segunda-feira. Ainda não há confirmação dos procedimentos fúnebres de Ronaldo.

As causas e responsabilidades pelo acidente passam a ser apuradas pela Polícia Civil.

19/12/2021 14:36

