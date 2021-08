Casal é assassinado na frente de duas crianças em Altamira

(Foto:Reprodução) – Um casal que, até o momento não tiveram os nomes revelados, foi assassinado a tiros, em Altamira. O duplo homicídio aconteceu por volta de 21h, deste domingo (29).

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas trafegavam em uma motocicleta com duas crianças quando começaram a ser seguidos por uma das vias do Bairro São Francisco. Alguns metros depois os criminosos conseguiram alcançar o casal e efetuou os disparos.

Sem chance de defesa, os dois morreram na hora. As crianças não foram atingidas. Testemunhas repassaram as características dos assassinos que também estavam em uma moto.

Peritos do IML foram acionados para fazer a remoção do corpo das vítimas. A Polícia Civil deve abrir um inquérito para apurar o crime e identificar os criminosos que fugiram do local após o duplo homicídio.

