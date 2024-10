Coelha que sobreviveu a massacre de criança de 9 anos no Paraná recebe novo nome: ‘Vitória’

Ao todo, 23 animais de pequeno porte foram mortos (Foto/Metrópoles)

Alguns bichos foram jogados contra a parede, tiveram as patas arrancadas e foram esquartejados.

Uma coelha foi a única sobrevivente do massacre feito por uma criança de 9 anos neste último domingo (13/10) em um hospital veterinário, em Nova Fátima (PR). Ao todo, 23 animais de pequeno porte foram mortos. Segundo a Polícia Militar da região, o veterinário acionou uma equipe de agentes após encontrar mais de 15 coelhos mortos e outros animais soltos pelo local.

Por resistir à violência, a coelha recebeu um novo nome de “Vitória”. O médico veterinário e sócio do local, Lucio Barreto, contou como encontrou o animal sobrevivente.

“Sobreviveu uma só, tadinha. Na verdade, acreditamos que ela também foi jogada, porque ela não estava na gaiolinha dela. Ela estava em outro lugar e foi a única que ainda estava viva. Agora, o nome dela é Vitória”, relembrou Lúcio ao Metrópoles.

Ao verificar as imagens das câmeras de segurança do local, os proprietários externos constataram que uma criança com um cachorro, havia invadido o local e maltratado os animais por cerca de 40 minutos. Alguns bichos foram jogados contra a parede, tiveram as patas arrancadas e foram esquartejados.

O sócio do hospital veterinário descreveu a sensação de horror ao encontrar os animais mortos: “É uma situação horrível pra gente que há muitos anos cuida dos bichinhos com o maior prazer, com o maior amor, e, de repente, no dia de uma festa de Dia das Crianças, chegar e se deparar com uma cena daquelas é uma sensação horrível de impotência, de tristeza”, relatou.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/18:50:49

