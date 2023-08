Equipe do Esquadrão Contra Bombas da PM desativa artefato explosivo na PA-483

(Foto:Divulgação/PMPA) – Uma equipe do Esquadrão Contra Bombas (ECB), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), foi acionada, na manhã desta segunda-feira (14), para verificar uma caixa com materiais explosivos encontrada no município de Marituba, na Grande Belém.

O Centro Integrado de Operações (Ciop), recebeu uma denúncia informando que em uma área de mata localizada à margem do Km 2, da Rodovia PA 483 (Alça Viária), havia uma caixa com objetos explosivos. Equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e do 21° Batalhão foram acionados para verificar a veracidade das informações e constataram a existência do material.

Para evitar risco de explosão, militares do Esquadrão Contra Bombas (ECB) do BOPE, foram até o local e, após análise do objeto (uma caixa de papelão), constatou-se tratar de seis artefatos explosivos do tipo Piper Bomb (bomba de cano) todos preenchido com substância explosiva e “ligados” com dispositivos elétricos e esferas metálicas no seu interior.

Logo após a identificação do tipo de material explosivo, foi realizada a detonação dos objetos pela aplicação de contramedida explosiva. Procedimento seguro e padrão.

