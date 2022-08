Funcionário mata gerente a facadas após receber advertência no trabalho

(Foto:Reprodução) – Uma gerente de um posto de combustível foi esfaqueada por um funcionário que não gostou de receber uma advertência no trabalho.

Tânia Fernandes Silva Ataides, de 36 anos, recebeu cinco golpes de faca na cabeça e morreu nesta semana após passar vários dias internada. O crime aconteceu em Criciúma (SC).

De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, o suspeito ficou revoltado após a vítima dizer, diante de outros funcionários, que não se envolveria amorosamente com ele. O homem foi até a casa dele buscar uma faca e atacou a vítima pelas costas, enquanto ela atendia um cliente, sem qualquer chance de defesa. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o ocorrido.

O acusado desferiu cinco golpes de faca na cabeça da vítima e, ao final do ataque, cravou a lâmina de 18,5 cm no crânio da gerente. O homem foi preso dois dias depois e espera por julgamento. Com a morte de Tânia, o Ministério Público solicitou que o julgamento vá a Júri Popular, tendo em vista a prática de crime doloso contra a vida. Além da pena de reclusão, foi requerida a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima. (Com informações do O Liberal).

