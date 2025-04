Vídeo – Durante sessão, vereadores trocam xingamentos e socos no plenário

Foto: Reprodução | Na manhã desta segunda-feira (28), a sessão ordinária da Câmara Municipal de Figueirópolis D’Oeste (MT) acabou em grande tumulto após uma intensa discussão que culminou em agressão física entre os vereadores José Lucas da Silva (conhecido como Luquinha) e Geraldo de Assis.

A confusão teve início durante o uso da palavra pelo vereador José Lucas, que criticava a atuação política dentro da prefeitura. Em seu discurso, Luquinha declarou: “Eu acho que não sei quem manda naquela prefeitura, se é prefeito ou se é vereador, porque quando a gente pede o serviço, tem vereador lá pra barrar. Prefeitura não tem dono, o dono dela é o povo, não é vereador, não é prefeito, não é nada.” O parlamentar também criticou atitudes de marcação política e cobrou mais companheirismo entre os vereadores.

A fala provocou reação imediata no plenário. Geraldo de Assis interrompeu a fala de Luquinha, gerando bate-boca entre os dois. Durante a troca de ofensas, Luquinha mandou Geraldo “ir para a puta que pariu”, o que enfureceu o colega, que partiu para cima dele.

A confusão se transformou em agressão física, com trocas de empurrões e socos. Outros parlamentares e servidores precisaram intervir para separar os envolvidos.

Diante da situação constrangedora e da quebra de decoro, o presidente da Câmara pediu desculpas aos ouvintes e vereadores presentes e encerrou imediatamente a sessão, declarando: “Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.”

A briga gerou indignação na comunidade local, que espera providências e posicionamento oficial da Mesa Diretora da Câmara. Até o momento, não há confirmação sobre abertura de processo disciplinar ou registro de boletim de ocorrência.

Fonte: Canal Diário e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/04/2025/16:00:22

