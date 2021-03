Corpo de menino de 9 anos é encontrado em rio de Paragominas, no sudeste paraense

Vítima foi retirada de afluente de rio por equipe do Corpo de Bombeiros (Foto:Allan Nelez)

Vítima foi levada por enxurrada do município, enquanto brincava com outras crianças

O corpo de um menino de 9 anos foi encontrado, na manhã deste domingo (9), no Rio Uraim, no município de Paragominas, na região sudeste paraense. A criança estava desaparecida desde o sábado (6), quando foi levada por uma enxurrada próximo dali, na rua professor Pórfiro, no bairro Morada Verde. As informações são da 7ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP) – Superintendência Regional/CAPIM da Polícia Civil.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe plantonista do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada por volta das 9 horas, após o cadáver ser avistado boiando em um afluente do rio, localizado na rua Pau Brasil, no bairro Morada Verde. O menino havia sumido quase 10 horas antes e diligências tinham sido feitas para localizar a criança, mas sem sucesso. A vítima brincava com outras crianças, nas águas da forte chuva que caiu no município, no momento em que caiu em um bueiro e desapareceu.

Após o corpo ser encontrado, a equipe plantonista da 13ª Seccional Urbana de Paragominas acionou a equipe plantonista do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) em Paragominas para fazer a perícia de levantamento de local de crime, bem como a remoção do corpo para realização da perícia necroscópica.

As diligências policiais realizadas pela equipe plantonista da Polícia Civil no domingo (7) foram repassadas à autoridade policial responsável pela investigação.

Fonte:Redação Integrada

08.03.21 15h19

