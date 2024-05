Polícia prende trio suspeito de dar apoio logístico a bandidos de roubos e extorsão mediante sequestro em Novo Progresso; vítimas eram agredidas,torturadas e ameaçadas

Suspeitos presos – (Foto/Arte:Jornal Folha do Progresso)- A Polícia Militar realizou a prisão de três homens,nesta segunda-feira, 27 de maio de 2024, suspeitos de darem apoio logístico aos membros de uma organização criminosa que praticava crimes de extorsão mediante sequestro e roubos contra comerciantes e empresários no município de Novo Progresso-PA.

As investigações iniciaram após denúncias anônimas e por vítimas deste grupo criminoso.

Os bandidos aterrorizaram a cidade de Novo Progresso por duas semanas, o municipio pediu reforço da Polícia de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. Rondas, blitz com abordagem foram realizadas em vários pontos da cidade, forçando os bandidos a darem fuga. Os bandidos agiam com apoio logístico de supostos faccionados moradores de Novo Progresso. Informação que outras pessoas ainda não identificadas deram apoio logístico indicando quem seria os alvos e monitorava as ações via WhatsApp. Vídeos e imagens do local onde as vítimas eram rendidas com agressões físicas, tortura e ameaças, eram enviado para os comparsas via WhatsApp. Os criminosos exigiam das vítimas dinheiro em espécie e via pix. Os criminosos, agiam encapuzados e após render as vitimas , amarravam e colocava venda nos olhos, depois as ameaças de matar os filhos , esposa – até as vitimas – sem pudor, na maioria dos casos agiam a noite e invadiam as residências onde passavam a noite torturando as vitimas.

A estimativa é que a ação rendeu ao grupo o valor de mais de R$ 500 mil, entre armas, joias e dinheiro.

A polícia conseguiu capturar três criminosos:

*Nacional Jhemerson da Silva dos Santos, que estava com o veículo Ford Ka, de Placa Mcj-8757,usado para prática dos crimes e que ficou como pagamento pelos serviços.A sua função era dar apoio logístico aos crimes na cidade.

*Alexandro D. Mattos,havia levado os armamento proveniente dos crimes ao estado do Mato Grosso e no retorno ao município de novo progresso, havia trazido uma pistola 9 milímetros.

*Leandro dos Santos Correia, preso guardando uma pistola Taurus TH9, 9MM, de série ABJ906622 com 17 munições, em sua residência no Bairro Tom da alegria 3,foi encontrado o mesmo e o armamento supracitado juntamente com um simulacro. Que o mesmo informou a participação na parte logística dos vários crimes acontecidos no município de notório conhecimento público, que os materiais juntamente com o nacional, foram conduzidos para delegacia para as medidas cabíveis.

Os bandidos que agiam em Novo Progresso, são membros de uma facção criminosa, e fugiram para o estado do Mato Grosso, com armas e dinheiro subtraído das vítimas.

Veja abaixo Boletim de Ocorrência da PM

Que por volta das 12hs a equipe da CIME recebeu uma informação de um carro envolvido nos casos das ações criminosas em NOVO PROGRESSO, especificamente as questões de extorsão, cárcere privado. Neste sentido, a equipe seguiu em diligências no Bairro Jardim Paraíso, a Guarnição logrou êxito, localizando o veículo. A Partir daí localizaram o proprietário o Nacional Jhemerson da Silva dos Santos no seu local de trabalho. O mesmo confessou que o veículo não pertencia ao mesmo, mas sim ao vulgo Cabeça e Louco do Mato Grosso, e que eles estavam praticando roubos na cidade de Novo Progresso. A sua função era dar apoio logístico aos crimes na cidade, e o veículo Ford Ka, de Placa Mcj-8757, ficou como pagamento pelos serviços. Foi encontrado consigo uma porção de 21 gramas de crack e 19 gramas de maconha. Que o mesmo foi conduzido para Depol para as medidas cabíveis. Que o senhor Jhemerson da Silva dos santos, portador do CPF: 056.802.052-97 após questionar o seu envolvimento nos crimes acontecidos na cidade, além de confessar a sua participação na parte logística, informou também de livre e espontânea vontade a informação. Que o senhor Alexandro dembinsk Mattos, portador do CPF: 014.239.012-75, havia levado os armamento proveniente dos crimes ao estado do mato grosso e no retorno ao município de novo progresso, havia trazido uma pistola 9 milímetros, que o mesmo foi localizado na Rua 15 de novembro, n° 358, bairro Santa Luzia e foi conduzido para Depol para a demais procedimentos cabíveis. Que o senhor Alexandro Dembinsk Mattos, portador do CPF: 014.239.012-74, após questionar o seu envolvimento nos crimes acontecidos na cidade, além de confessar a sua participação na parte logística de entrega e recebimento dos armamentos do mato grosso ao município de novo progresso, informou também de livre e espontânea vontade a informação. Que o senhor Leandro dos santos correia, portador do CPF: 021.545.682-38, estaria guardando uma pistola Taurus TH9, 9MM, de série ABJ906622 com 17 munições, em sua residência no Bairro Tom da alegria 3, n° 171. Que ao chegar no local foi encontrado o mesmo e o armamento supra citado juntamente com um simulacro. Que o mesmo informou a participação na parte logística dos vários crimes acontecidos no município de notório conhecimento público, que os materiais juntamente com o nacional, foram conduzidos para delegacia para as medidas cabíveis. MATERIAL APREENDIDO 1 (UMA) PISTOLA SIMULACRO 1 (UMA) PISTOLA TH9 9MM SERIE ABJ906622 21 (VINTE E UMA) G. DE ENTORPECENTE ANÁLOGA A CRACK 19 (DEZENOVE)G. ANÁLOGA A MACONHA

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/05/2024/04:02:13

