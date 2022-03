Com faca, homem agride e tenta estuprar garota de programa em MT;Conseguiu Correr

(Foto:Reprudução/Ilustração) – Jovem de 21 anos, que trabalha como garota de programa, quase foi estuprada por um agressor que se passou por cliente, na madrugada desta quarta-feira (16), na zona rural de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá). Na ação, ele usou uma faca para ameaçar a vítima e ainda cortou a mão dela.

De acordo com as informações, passava da 00h quando a polícia foi acionada para atender uma ocorrência em uma chácara na Estrada Elizabete. Quando chegaram, encontraram a vítima acolhida por testemunhas logo após pedir por ajuda.(A informação é do Portal gazetadigital.com.br)

Ela relatou que foi contratada por um cliente por meio de um site de acompanhantes. Segundo o suspeito, eles iriam até uma festa fechada em uma chácara da região. Mas, no caminho, ele mudou o comportamento e ficou bastante agressivo.

Em seguida, tentou cometer o estupro. Mas, a vítima resistiu e entrou em luta corporal com o agressor, até que ele sacou uma faca de cozinha e fez novas ameaças, desferindo um golpe na mão esquerda da jovem.

Para fugir, ela conseguiu tirar a chave do contato do carro, saiu do carro e a jogou no matagal, correndo em direção das chácaras, pedindo por ajuda. Já o suspeito abandonou o carro no local e não foi mais encontrado.

Polícia encontrou no veículo documentos, uma bolsa feminina, a faca usada na ação e outros objetos. O carro foi apreendido e o caso segue em investigação pela Polícia Civil.

