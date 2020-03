Em Altamira, 32 índios são diagnosticados com dengue em menos de um mês

(Foto:Reprodução) – Principal suspeita é que o foco dos mosquitos transmissores esteja em um terreno abandonado onde funcionava uma escola.

Em menos de um mês, 32 índios foram diagnosticados com dengue em Altamira, sudoeste do estado. Agentes de endemia e militares do exercito realizaram ações de orientação em bairros do município para conscientizar a população sobre a doença.

De acordo com o Conselho Indígena da Região, a principal suspeita é que o foco dos mosquitos transmissores esteja em um terreno abandonado onde funcionava uma escola, localizada no bairro Independente II. A área pertence agora à Norte Energia e está coberta matagal. Na vizinhança, a maioria dos moradores já contraíram doenças.

Em dois meses, foram notificados 371 casos suspeitos e 66 deles foram confirmados. Agentes de endemia têm realizado mutirões para repassar os cuidados que devem ser tomados a fim de evitar a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

As ruas do bairro Independente II receberam serviço especial de limpeza para retirada de entulhos, despejados pelos próprios moradores em lugares inadequados.

A prefeitura de Altamira informou que no mês de fevereiro foi feita uma limpeza no local e que agentes de endemia vão voltar à área para eliminar novos focos do mosquito. A prefeitura disse ainda que pretende demolir o prédio onde funcionava a escola para não comprometer os imóveis vizinhos.

Por G1 PA — Belém

