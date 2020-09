Empresário morre vítima de descarga elétrica em posto de gasolina no município de Jacundá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo testemunhas, o homem estava fazendo a manutenção em uma das bombas de combustíveis, quando sofreu a descarga elétrica. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) onde houve uma tentativa de reanimação, mas ele não resistiu e morreu a caminho do hospital.

Um empresário identificado como Denis da Silva de 33 anos morreu na última terça-feira (1º) vítima de uma descarga elétrica em um posto de gasolina. O caso aconteceu no município de Jacundá, sudeste do Pará.

