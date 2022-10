Equatorial Pará oferece curso profissionalizante para moradores de Aveiro

(Foto:Reprodução) – O objetivo de promover capacitação e oportunidades no mercado, por meio do Projeto E+ Profissional .

As inscrições para o curso de Auxiliar Administrativo ocorrerão no período de 18 a 21 outubro, das 8h às 12h, na Secretaria de Assistência Social – SEMAS, localizada na rua Humberto de Abreu, centro da cidade. 15 vagas estão sendo oferecidas gratuitamente para clientes da distribuidora, que sejam maiores de 18 anos e estejam cadastrados no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Além dos documentos pessoais, é necessário que seja apresentada a última fatura de energia paga.

O curso será realizado no período de 24 a 28 de outubro, no auditório do CRAS, no horário das 8h30 às 12h.

O projeto E + Profissional faz parte das ações estratégicas da Equatorial Pará e tem como foco trabalhar pelo futuro todo dia. A iniciativa visa estimular a economia, criando possibilidades para pessoas se inserirem no mercado de trabalho por meio do empreendedorismo ou até mesmo pelo mercado formal, garantindo, desta forma, uma renda familiar e fortalecendo a responsabilidade social da distribuidora.

Conforme o gerente de relacionamento com o cliente, Gilliard Vaz, antes de lançar o curso, é feito um levantamento com lideranças comunitárias para saber as reais necessidades da população em relação a geração de emprego e renda. “No município de Aveiro, o curso mais pedido é o de Auxiliar Administrativo e, portanto, vamos oferecê-lo, sem custo nenhum para os nossos clientes, inclusive com a entrega de certificado”, reforça.

SOBRE O CURSO

O curso de Auxiliar Administrativo é dinâmico e de grande aceitação no mercado de trabalho. Oferece ao aluno uma visão sobre as atividades que ele irá exercer no ambiente de trabalho, além de garantir crescimento e desenvolvimento profissional.

A função desse profissional é auxiliar o andamento dos processos funcionais de empresas dos mais variados portes e segmentos e também em várias áreas e setores. (Com informações de Equatorial Pará).

Jornal Folha do Progresso em 13/10/2022/

