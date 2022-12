No Pará- Mulher é estuprada durante festa de confraternização

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/12/2022/07:05:53 a informação é do G1 PA

De acordo com boletim da Polícia Civil, a mulher relata que o estupro ocorreu enquanto ela estava dormindo, após ter ingerido bebida alcoólica. A vítima teria despertado do sono depois de sentir incômodo nas partes íntimas, quando identificou um colega de trabalho lhe tocando.

No último domingo (11), uma mulher teria sido vítima de estupro durante uma confraternização da empresa em que trabalha, realizada na Ilha do Combu, em Belém. O abusador seria um colega de trabalho.

