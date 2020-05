FAB inscreve profissionais de saúde para seleção emergencial em Belém e 8 cidades

Inscrições seguem até 17 de maio no site. Em Belém estão disponíveis 12 vagas para nível superior e 26 vagas para para técnico em enfermagem. – (Foto:Reprodução)

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu na quarta-feira (13) as inscrições para o Processo Seletivo Emergencial para incorporação de profissionais de saúde em Belém e outras 8 cidades. As inscrições vão até 17 de maio no site.

Serão recrutados, em caráter voluntário e temporário, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e técnicos em enfermagem. A seleção ocorre em razão da necessidade de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

As vagas são para Belém (PA), Brasília (DF), Canoas (RS), Manaus (AM), Recife (PE), Lagoa Santa (MG), Rio de Janeiro (RJ), Guaratinguetá (SP) e São Paulo (SP). Em Belém, para o nível superior estão disponíveis 12 vagas no total, sendo quatro para Medicina, quatro para Enfermagem e quatro para Fisioterapia. Já para o nível médio são 26 vagas para técnico em enfermagem.

As etapas da seleção são: validação documental e avaliação curricular; inspeção de saúde e avaliação psicológica; e concentração final e habilitação à incorporação.

Por G1 PA — Belém

