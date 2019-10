Festejos tem Missa Sertaneja e Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida em Novo Progresso

” Missa Sertaneja e Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida”

Em Novo Progresso, os festejos em torno da padroeira do Brasil reúnem, desde 1996, a tradição religiosa à tradição rural.

Organizada pela Igreja católica, a cavalgada em homenagem à Santa faz parte do calendário oficial da cidade e atrai dezenas de cavaleiros e devotos da padroeira em Novo Progresso. Abertura do festejo dia 11 de Outubro de 2019, com Missa Sertaneja que será realizada no Rancho 3M ás 19h30mn.

Veja abaixo o mapa do percurso da Cavalgada do dia 12;

No dia 12 inclui Cavalgada saindo ás 08h30mn com o percurso que começa no santuário de Nossa Senhora Aparecida no Bairro Bela Vista percorrendo as ruas da cidade (com imagem da Santa) até a Igreja Matriz no Bairro Rui Pires de Lima, onde acontece a Santa Missa as 10h30mn.

Após Santa Missa o festejo com Almoço e Bingo.

Veja Cartaz com Programação da Festa;

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...