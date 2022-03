Festival Canção da Transamazônica concorre a prêmio internacional

Fecant é o único representante brasileiro concorrendo ao evento português Iberian Festival Awards, que ocorrerá este mês, em Lisboa

O Festival da Canção da Transamazônica (Fecant) é o único evento brasileiro a disputar o Iberian Festival Awards 2022, que reconhecerá a atuação de artistas e produtores culturais portugueses, espanhóis e de países de língua portuguesa e castelhano, no dia 26 de março, em Lisboa, capital de Portugal. Patrocinado pela Norte Energia, empresa privada e concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, o Fecant ficou entre os Top 10 da categoria “Melhor Festival Lusófono e Hispânico”, eleito pelo público por meio de votação pela Internet.

Realizado anualmente em Altamira, o Fecant já revelou artistas por meio de composições inéditas nas categorias Regional e Nacional e proporcionou à população local shows de grandes artistas como Fafá de Belém e Vanessa da Mata. Com apoio do projeto Belo Monte Comunidade, iniciativa de responsabilidade social da Norte Energia, crianças e adolescentes que moram nos novos bairros da cidade, construídos pela empresa, também foram incluídos no festival que ganhou uma edição Kids.

Para a idealizadora e produtora do Fecant, a cantora paraense Joelma Kláudia, o patrocínio da empresa foi fundamental para a indicação à premiação internacional. “O nosso festival deu um salto com o apoio da Norte Energia e, por isso, conseguimos ampliar as ações do Fecant e alcançar compositores de todo o Brasil. Essa visibilidade não fica só em Altamira. Estamos atravessando continentes e chegamos juntos nesse Top 10. É a nossa luta, a nossa história e a nossa parceria representada em Lisboa. Será um marco importante para a cultura da nossa região”, declarou.

“Estamos muito felizes, pois o festival está crescendo e se tornando um evento de grande relevância para o cenário musical brasileiro, especialmente pela participação de artistas que vivem no sudoeste do Pará. Desta forma, a Norte Energia contribui com o fortalecimento da arte produzida nesta parte da Amazônia, tão rica culturalmente”, destacou o superintendente de Relações Institucionais da empresa, Eduardo Camillo.

Entre os concorrentes do Fecant no Iberian Festival Awards 2022 estão os festivais portugueses Aquafest e Sintra Music Festival, além dos espanhóis Boreal, Gigante, Sinsal, Icónica Sevilla, InterMedio, Inverfest e Mússol Festival. (As informações são do Assessoria de Imprensa Norte Energia SA – Fotos: Norte Energia SA ).

Jornal Folha do Progresso em 24/00/2022/

