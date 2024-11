Pará registra saldo positivo de contratação de Jovens Aprendizes

Foto: Reprodução | Mais de 8,5 mil empregos com carteira assinada foram gerados no Estado e o programa de aprendizagem da Demà Jovem se concretiza como porta de entrada para o mercado de trabalho

Novembro, 2024. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que a contratação de jovens aprendizes teve um saldo positivo no Pará. Segundo o levantamento, em setembro deste ano foram feitas 941 admissões contra 785 desligamentos, gerando saldo de 156 vagas. Os números acompanham os indicadores de geração de empregos formais no Estado, que registrou no período a abertura de 4.851 novos postos formais.

Os resultados reforçam a importância de iniciativas que fomentam um ambiente propício à criação de emprego e renda à população, como o Programa de Aprendizagem Demá Jovem, que prepara e encaminha jovens de todo Brasil para o primeiro emprego. Cibelle Ferreira foi uma das beneficiadas este ano e relata como esta jornada transformou sua vida.

Há pouco mais de um ano, a jovem saiu de Barcarena para tentar realizar o sonho de morar e trabalhar em Belém. Ela se inscreveu no programa Demá Jovem, e conquistou uma vaga em uma instituição bancária com sede na capital paraense, onde atuou como jovem aprendiz por um ano, sendo foi efetivada em seguida. Hoje é este trabalho que ajuda a custear a faculdade de Ciências Contábeis.

“O programa foi essencial para a vaga. No início tive medo porque era uma grande responsabilidade, mas aprendi a falar com os clientes, ter paciência, foi um período que aproveitei para aprender bastante. O curso teórico às sextas foi importante para o aprendizado e troca de experiência com outros jovens, com dinâmicas que quebravam a rotina”, afirma Cibelle, que está entre os cerca de 7 mil jovens aprendizes que contratados este ano m 2024 no Pará, segundo pesquisa divulgada em julho pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (Dieese/PA).

Licinio Barreto, de 20 anos, é outro exemplo de como a força de vontade pode ajudar a realizar sonhos. Ele foi aprendiz em uma loja de perfumaria e teve a dedicação foi reconhecida. Foi contratado pela empresa e celebra a oportunidade de ingressar no mercado por meio de uma iniciativa como o programa da Demà. “A Renapsi avisou da vaga de emprego para me candidatar. Como eu já conhecia todos os produtos, creio que isso tenha sido levado em consideração para me escolherem”, conta o jovem, que festejou a promoção e está fazendo o curso de Publicidade e Propaganda.

Atividades chegam a 27 municípios paraenses

A instituição está presente em 27 municípios do Pará com o programa de aprendizagem, que soma cerca de 550 jovens ativos nas atividades teóricas e realizando as atividades práticas em empresas no Estado. A Demà Jovem executa programa de socioaprendizagem como parte de uma política pública baseada em educação, qualificação profissional e distribuição de renda. Essa tecnologia social impacta diretamente na empregabilidade juvenil, no combate à evasão escolar e na redução da criminalidade, garantindo aos adolescentes atendidos pelo programa, advindos de pessoal, de resgate da sua autoestima, de fortalecimento de seus vínculos na família, na escola e na comunidade onde estão inseridos.

Em levantamento interno realizado com mais de 124 mil jovens já atendidos pelo programa de aprendizagem, 90,9% deles concluíram o Ensino Médio. Este índice supera os índices nacionais, divulgados pelo Ministério da Educação (56%) e demonstram a força que o alinhamento entre educação e trabalho tem para impactar e elevar os índices de escolarização.

“Atuamos há mais de 30 anos com aprendizagem, somos uma tecnologia social global, que traz diversos benefícios aos nossos jovens por meio de inclusão laboral e social. Reduzimos a evasão escolar, a criminalidade, trazemos uma abordagem de futuros talentos ao mercado de trabalho. Nosso diferencial é o acompanhamento psicossocial a cada jovem. Nossos jovens são orientados durante todo período de contrato conosco. Os amparamos e preparamos para o mercado de trabalho, com a garantia de um futuro melhor através da aprendizagem”, afirmou Patrícia Lucena, gerente regional do Demá Jovem na região norte.

Oportunidades o ano todo

Patrícia explica que podem participar do programa adolescentes e jovens na faixa etária de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social. “Dependendo da vaga, devem pertencer às famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; serem egressos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ou do Sistema socioeducativo, ou em cumprimento de medida socioeducativa”, pontuou.

Além disso, a executiva detalha também que os jovens interessados em participar dos processos seletivos, podem realizar a inscrição pelo site. Após cadastrados, eles são recrutados conforme a busca das empresas parceiras.

“Os jovens precisam apresentar mensalmente comprovante de frequência e de desempenho escolar para garantir a manutenção no projeto. O diferencial do Demá Jovem é o serviço psicossocial, que promove o acompanhamento periódico, com orientação em especial para jovens grávidas, faltosos, além de realizar visitas domiciliares e escolares”, concluiu.

Sobre a Demà Jovem by Renapsi | Presente em 25 estados fomentando a educação, a Demà Jovem by Renapsi promove a distribuição de renda e o protagonismo juvenil a partir da inclusão laboral e produtiva. Há mais de 30 anos em atividade no Brasil, a tecnologia social se consolida com o atendimento de mais de 250 mil famílias e certifica para a implantação do programa na Europa. A tecnologia social está integrada a uma Aliança Global e desenvolvida em parceria com a União Europeia em seis países: Espanha, Itália, Portugal, Romênia, Suécia e Holanda. A Demà Jovem by Renapsi é sinônimo de transformação social positiva na vida de jovens, empresas e de toda a sociedade, aliando tecnologia, educação, oportunidade e geração de renda. Desde 2023, a instituição é parceira do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Fundación SES (Argentina), e líder, no Brasil, das ações de promoção dos valores olímpicos aplicados ao mundo do trabalho educativo por meio do módulo Educação, Esporte e Meios de Vida.

