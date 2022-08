Floradas dos ipês de Novo Progresso já embelezam a cidade

(Fotos: Rede Social Facebook)- Os progressenses têm até o próximo mês para perceber e prestigiar uma cidade mais colorida, bonita e poética, na área urbana. A floração dos ipês rosa, branco e amarelo mudam a rotina de Novo Progresso desde este mês de agosto e segue até setembro.

A floração das árvores dura uma semana e ocorre nos canteiros em torno da rodovia BR 163 no perímetro urbano da cidade de Novo Progresso.

O ipê tem sua flor considerada símbolo do País. Por isso, a maioria das cidades brasileiras o cultivam. Em Novo Progresso, desde a década de 2000, os ipês já estavam plantados. Na avenida Dr Isaías Antunes, no trecho do bairro Santa Luzia até o Bela Vista, no canteiro as margens da rodovia BR 163 (perímetro urbano) às árvores estão com flores.

Na avenida Orival prazeres, iniciando no bairro Otávio Onetta passando pelo jardim planalto, Pires de Lima, Vista Alegre até o jardim Santarém, as árvores que ficam no canteiro central da via são ipês. O cenário colorido é observado e elogiado por quem passa por lá de diversos modos: bicicleta, caminhão, ônibus, carro, correndo e a pé.

Internautas postam em suas páginas nas redes sociais sendo compartilhadas por seguidores a beleza dos Ipês.

Vejam fotos

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/08/2022/08:05:53

