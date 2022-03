Foragido de Belém é preso pela Polícia Militar em hotel de Novo Progresso, no Pará

Um homem foragido da justiça, identificado como Pedro Santos de Souza, foi preso, no último sábado (26), por volta das 21h40, em um hotel do município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

A Polícia Militar localizou o homem após denúncia de uma funcionária do estabelecimento. Na ocasião, ele relatou que, no hotel, havia um hóspede em atitude suspeita. Ainda disse que ele já havia tentado adentrar uma casa das proximidades. (A informação é do Portal Plantão 24horas News)

De posse do que foi denunciado, uma guarnição seguiu para o local indicado, onde localizou Pedro e constatou que ele se encontrava foragido do Presídio de Americano, localizado na Capital Belém.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, para a realização dos procedimentos cabíveis.

