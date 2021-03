Briga entre duas mulheres termina com esfaqueamento em Santarém

Caso assustou moradores do Residencial Salvação (Foto:Reprodução)

Regiane de Freitas Tavares, de 30 anos, recebeu pelo menos quatro golpes no abdômen e na cabeça, e foi socorrida em estado grave. Suspeita fugiu

Uma mulher identificada como Regiane de Freitas Tavares, de 30 anos, foi esfaqueada por outra mulher durante uma briga, em Santarém, oeste paraense, neste domingo (21).

Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal em estado grave. A suspeita fugiu após cometer o crime.

De acordo com informações da polícia, o crime ocorreu em frente a uma das casas do Residencial Salvação. As duas mulheres entraram em uma briga e, durante a confusão, a agressora sacou uma faca e golpeou a vítima pelo menos quatro vezes, na região do abdômen e na cabeça.

A cena foi presenciada pro várias pessoas, que nada fizeram para apartar a briga. Muito ferida, a vítima foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital, onde permanece em estado grave.

O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil, no plantão do delegado Herbert Farias Junior, que requisitou ao Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves que realizasse o exame de lesão corporal na vítima. De acordo com o delegado, o caso deve ser tramitado para UIP Santarenzinho, para instauração dos procedimentos cabíveis.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização da suspeita podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190).

Por:Redação Integrada (com informações de Tracy Costa e Ramon Azevedo, do G1 Santarém)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...