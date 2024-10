Google doa R$ 1,2 milhão para combate a incêndios no Brasil

Combate a queimadas no período de seca • Foto: Agência Brasil

Empresa usa inteligência artificial para emitir alertas de queimadas a usuários.

O Google doou US$ 250 mil, cerca de R$ 1,2 milhão, para o combate a incêndios no Brasil. Os recursos foram repassados ao Center for Disaster Philanthropy, organização responsável por distribuir doações para entidades sem fins lucrativos que atuam nas regiões afetadas pelo fogo.

Segundo a plataforma, a ideia é que os recursos possam ser empregados desde em soluções imediatas para as consequências das queimadas a políticas de reparação de longo prazo. A empresa informou que também está realizando uma campanha interna com seus colaboradores para receber doações em dinheiro para o combate a incêndios.

O Google está utilizando inteligência artificial para emitir alertas de incêndios na plataforma de “busca” e no “Maps”. De acordo com a plataforma, a ferramenta envia notificações para celulares de usuários localizados em regiões afetadas. O recurso está disponível no Brasil desde 2023.

O modelo do Google para identificar limites de incêndios florestais é atualizado de 10 a 15 minutos com imagens de satélites. O recurso também possibilita que os usuários visualizem ou reportem estradas ou vias próximas a incêndios.

Somente em outubro, o Brasil contabilizou 10,7 mil focos de incêndios, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) até esta quarta-feira (9). Em setembro, foram 83,2 mil, cerca de 30% acima da média histórica, registrada desde 1998 pelo Inpe.

