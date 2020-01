Grávida escreve nome de suspeito com o próprio sangue pouco antes de morrer

(Foto:Reprodução / TV Anhanguera) – Ela estava grávida de sete meses. O bebê também morreu

Uma mulher grávida conseguiu escrever o nome do suspeito de esfaqueá-la no pescoço antes de morrer. Ela usou o próprio sangue para fazer o registro. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (20), em Anápolis (GO).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha 38 anos e estava grávida de sete meses. O suspeito, identificado por ela, foi preso.

Ainda segundo a PM, Luciene Maria de Sousa foi atingida no pescoço, quando estava dentro de casa. Ferida, ela andou por cerca de 40 metros até uma lanchonete. Ela escreveu o nome do suspeito em uma das mesas do estabelecimento.

Mesmo com a chamada do resgate, a vítima não resistiu e morreu no local. O bebê também morreu.

O suspeito, um homem de 31 anos, foi preso momentos depois. A PM conta que ele estava com marcas de arranhões no pescoço e tinha vestígios de sangue na perna e pés. O material foi colhido para perícia.

O delegado à frente do caso, Vander Coelho, conta que o homem permaneceu em silêncio durante o depoimento. Vander esclarece que alguns objetos foram apreendidos e vão ajudar na resolução do caso. Uma das linhas de investigação é que a morte tenha relação com o tráfico de drogas.

“O caso não foi tratado como feminicídio, pois ainda não sabemos se ele [suspeito] tinha um vínculo com a vítima. Além de ser mulher, essa é uma das vertentes para que o acusado seja enquadrado nessa qualificação. Temos dez dias para terminar o relatório final e saber qual foi a real motivação do crime”, explica Vander.

Por:Redação Integrada com informações de Mais Goiás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...