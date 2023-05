H5N1: Ministério da Agricultura confirma dois casos de gripe aviária no Brasil

(Foto:Robert So / Pexels) -Em publicação oficial, o Mapa confirmou que se trata de aves silvestres migratórias e acompanha o caso de perto.

O Ministério da Agricultura (Mapa) confirmou dois casos de aves marinhas contaminadas pelo vírus da gripe aviária, conhecido como H5N1.

As aves afetadas são da espécie Thalasseus acuflavidus, São migratórias, popularmente conhecidas como Trinta-réis-bando, e foram resgatadas no litoral do Espírito Santo.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que não há risco de restrições comerciais devido ao fato de se tratarem de aves silvestres. No entanto, ressaltou a importância de manter a clareza, transparência e agilidade no sistema de defesa para que seja reconhecido como eficiente.

O chefe da pasta também declarou estado de alerta, visando aumentar a mobilização do setor privado para intensificar a preparação nacional diante de um eventual aumento no número de casos. Assista ao pronunciamento.

A peste suína africana, o coronavírus e a gripe aviária influenciam os hábitos do consumidor e podem aumentar a demanda chinesa por carnes do Brasil

Dois casos de gripe aviárias em humanos são registrados na China

As autoridades continuam monitorando atentamente a situação e adotando as medidas necessárias para controlar a disseminação do vírus e proteger a saúde pública e a avifauna.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 15/05/2023/08:35:34, Com informações de Rayanne Bulhões.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...