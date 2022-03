Homem é preso acusado de matar cães e comer carne dos animais

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a polícia, ele foi preso em casa, após a constatação de dois vídeos. Nas gravações, ele teria amarrado uma corda nos animais e os puxado de forma violenta. Um deles, conhecido como “Cabeça Preta”, desapareceu no dia 8 de março, após ser visto com o suspeito. O outro cão, filmado e amarrado pelo jovem, foi encontrado apedrejado e está em uma clínica da cidade com múltiplos ferimentos.

