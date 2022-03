Cosanpa faz nova chamada para aprovados em concurso de cadastro reserva no Pará

11° chamada da Cosanpa convoca aprovados para cadastro reserva — Foto: Bianca Buenaño

Aprovados têm até o dia 8 de abril para se apresentarem nas sedes da empresa munidos com a documentação e exames exigidos.

Os aprovados no concurso promovido pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) deverão se apresentar até o dia 8 de abril, na sede de Belém- aqueles que passaram para as regionais Belém e Nordeste – e na sede Marabá – os aprovados na regional Tocantins – para garantir a vaga. (As informações são do g1 Pará — Belém).

Os classificados desta 11° chamada devem preencher as vagas para advogado, analista de sistemas, engenheiro sanitarista, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de controle e automação, administrador e agente de operação, oferecidas para cadastro reserva do concurso público nº 01/2017.

É necessária a apresentação dos documentos e exames exigidos no edital do concurso.

Caso o convocado não compareça à sede respectiva da unidade regional em que foi aprovado até 8 de abril, a vaga ficará disponível para nova convocação.

Acesse a lista dos nomes convocados, também disponível no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE).

