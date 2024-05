Acusado de matar sargento da Polícia Militar em Santarém vai a júri popular nesta terça, 7

Diego Oliveira confessou que matou o sargento Edmilson Cardoso — Foto: Kamila Andrade/g1

O réu Diego Silva Oliveira é acusado de matar Edmilson Cardoso Oliveira em 2019.

O réu Diego Silva Oliveira enfrentará nesta terça-feira (7) o Tribunal do Júri Popular pelo assassinato do sargento da Polícia Militar, Edmilson Cardoso Oliveira, ocorrido em 12 de dezembro de 2019, no bairro do Santarezinho, em Santarém, no oeste do Pará.

Durante o julgamento, está previsto que seis testemunhas sejam ouvidas. Diego Silva Oliveira enfrenta acusação de homicídio qualificado. A defesa ficará por conta do advogado, Igor Célio de Melo Dolzanis. A sessão será presidida pelo juiz Gabriel Veloso.

O caso

O corpo de um sargento da Polícia Militar foi encontrado dia 12 de dezembro de 2019 dentro de sua residência na rua Tomé de Souza, no bairro Santarenzinho, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, Edmilson Cardoso de Oliveira, 49 anos, morava sozinho.

Preso no mesmo dia em uma comunidade no km 101 da BR-163, em cerco das polícias Civil e Militar, Diego Silva confessou ter assassinado a golpes de faca o sargento da PM.

