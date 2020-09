Homem é preso suspeito de estuprar criança de 2 anos em Novo Progresso

Um homem foi preso suspeito de ter estuprado uma criança de dois anos, em Novo Progresso, nesta terça-feira (22), segundo o Conselho Tutelar. (Foto:Reprodução)

A policia investiga a participação da mãe que esta detida na delegacia de Policia local.

De acordo com a informação, o suspeito cuidava da criança, de 02 anos, em uma residência no bairro Bela Vista e tinham autorização da mãe. A prisão ocorreu após a denuncia anônima, que a criança era cuidada pelo homem, com consentimento da mãe, a criança reclamou de dor no órgão genital.

A criança passou por exames e, segundo a polícia, foi constatado o abuso sexual.

De acordo com as autoridades, a investigação continua em andamento, mas a prisão foi necessária porque o suspeito tendo contato com outras crianças, por isso, o homem poderia oferecer risco à elas ou mesmo evadir-se da cidade.

A mãe da vítima ficou detida, após depoimentos e averiguações. Os dois envolvidos passam por audiência de custódia no Fórum local.

A polícia informou ainda que o conselho tutelar acompanhou a ocorrência, visando defender a integridade e direitos da vítima, ainda indefesa. A esposa do suspeito, conforme a Polícia Civil, disse que não sabia sobre o caso de abuso sexual.

Segundo a polícia, o crime de estupro de vulnerável prevê pena de 8 a 15 anos de prisão.

Por:Jornal Folha do Progresso Com informações do Conselho Tutelar

