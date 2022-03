Mãe de jovem estuprada em Monte Alegre oferece recompensa para localizar suspeito e delegado manda recado: ‘se apresente’

Nelsinho Carvalho, apontado como autor do estupro, está foragido — Foto: Redes Sociais

A mãe de uma jovem que foi drogada e estuprada em Monte Alegre, no oeste do Pará, usou as redes sociais no sábado (26) para falar novamente sobre o caso. (As informações são de Dominique Cavaleiro*, g1 Santarém e região — PA).

Desta vez, Cláudia Nobre, ofereceu uma recompensa para quem der alguma informação que leve a prisão do homem apontado como autor do crime. Nelsinho Carvalho teve a prisão preventiva decretada, mas está foragido.

A mãe da jovem de 21 anos que foi drogada e estuprada no dia 24 de fevereiro em um motel da cidade ofereceu o valor de R$ 5 mil. As informações podem ser repassadas para o contato (93) 99185-1160.

“Estou oferecendo R$ 5 mil para você que trouxer qualquer informação que nos leve à prisão deste indivíduo”, disse Claudia.

O delegado Rodrigo Barbosa, que preside o inquérito que investiga o caso, também “mandou um recado” à Nelsinho Carvalho, que teve a prisão preventiva decretada.

“Se apresente, porque é a melhor maneira de você colaborar com a justiça”, disse o delegado.

Outro homem, suspeito de colocar droga na bebida da vítima, foi preso na Operação Alcaloide, deflagrada no dia 24 de março.

Operação Alcaloide

A polícia cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em 5 alvos no município. De acordo com o delegado Rodrigo Barbosa, que preside o inquérito, a operação começou na quinta (24) com o monitoramento dos dois suspeitos. A polícia havia recebido a informação que o principal alvo, apontado como autor do estupro, estava planejando deixar a cidade.

“Nós cercamos a residência do suspeito na madrugada, pois tínhamos a informação que ele pretendia fugir. Infelizmente não conseguimos localiza-lo. Cumprimos um mandado na sua casa e no seu estabelecimento comercial e objetos foram apreendidos, como celulares e tablets e esses eletrônicos passarão por perícia e caso haja provas, lançaremos no inquérito policial e indiciaremos esses indivíduos pelo crime cometido”, disse o delegado.

Ainda segundo o delegado, a operação recebeu o nome de Alcaloide por ser a substancia utilizada por criminosos para entorpecer vítimas, conhecido popularmente como “Boa Noite Cinderela”.

O caso

Uma jovem de 21 anos que atualmente está morando na Suíça estava em Monte Alegre visitando familiares. Após as comemorações do aniversário da mãe, no dia 23 de fevereiro, ela foi estuprada.

À família, a jovem contou que depois da festa de aniversário da mãe, ela foi para um bar com amigos e posteriormente o grupo foi para um motel, onde tinham reservado um quarto.

Nelsinho Carvalho, apontado como autor do estupro, tirou a jovem do meio dos amigos e a levou para outro quarto, onde teria estuprado a vítima que teria sido drogada antes.

Testemunhas disseram que ao ver o homem arrastando a jovem para outro quarto, foram atrás da vítima, bateram insistentemente na porta do quarto, mas Nelsinho não abriu a porta.

Familiares e moradores de Monte Alegre fizeram protestos em frente à delegacia pedindo a prisão do homem apontado como autor do crime.

