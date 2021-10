Homem joga gasolina e ateia fogo na própria esposa em Porto de Moz

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Inconformado com a situação, Josielson teria jogado gasolina na sua esposa e depois ateado fogo causando várias queimaduras na mesma. Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e conseguir prender Josielson. Com o mesmo foram encontrados vários armamentos de fabricação caseira e muitas munições.

(Foto:Reprodução) – A Polícia Militar de Porto de Moz foi acionada nesta quinta-feira (07), para atender uma ocorrência onde um homem teria ateado fogo na sua própria esposa no sítio Boa Vista, zona rural do referido município.

